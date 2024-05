Sparatoria a Roma - l’auto si affianca e aprono il fuoco | grave una donna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024)in via Prenestina, ferita una. Erano le 18 di oggi, giovedì 23 maggio, quando una Fiat 500 s'èta aldella vittima che si trovava in compagnia di un'amica e s'è sentito uno sparo. Il colpo, uno solo, ha raggiunto alla schiena una 81enne che si trovava seduta lato passeggero.ferita da un colpo di arma da– foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comImmediati i soccorsi. La Polizia è intervenuta sul posto insieme al personale del 118 che ha trasportato laferita all'Umberto I in codice rosso. Gli investigatori hanno, invece, avviato immediatamente le indagini per risalire agli autori dell'agguato e anche per riuscire a stabilire quale sia stato il movente.