Spalletti dirama i 30 pre-convocati dell’Italia a Euro 2024 | gli esclusi e il valore della rosa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alcuneoni eccellenti e qualche nome inatteso tra i 30 pre-di Lucianoper glipei in Germania. Il ctNazionale hato l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione. La convocazione comprende una lista di 30 giocatori che cominceranno la preparazione a Coverciano, in attesaselezione ufficiale di giovedì 6 giugno: ne rimarranno soltanto 26, che comporranno laimpegnata nella competizione continentale a partire dal 14 giugno. I pre-diTra i calciatori rimasti delusi dalla mancata chiamata del ct Lucianoci sono il centrocampista e il terzinoFiorentina Giacomo Bonaventura e Cristiano Biraghi, l’attaccanteLazio e campione d’pa nel 2021 Ciro Immobile e l’ala del Napoli Matteo Politano. Fuori anche il centrocampista nel Newcastle Sandro Tonali, squalificato per scommesse, e indisponibili per infortunio il trequartista dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo, l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi e il terzino del Tottenham Destiny Udogie.