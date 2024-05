Spagna - Norvegia e Irlanda riconoscono la Palestina come Stato | scatenata l’ira di Israele

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 12:32 Pedro Sanchez durante una seduta al Congresso spagnolo, dove ha discusso della situazione a Gaza, ha annunciato la decisione di riconoscere ufficialmente lopalestinese. Il primo ministro spagnolo ha criticato duramente la politica del premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di mettere in pericolo la soluzione dei due L'articolo proviene da Il Difforme. .

Stato Palestinese, quali sono i Paesi che lo riconoscono ufficialmente - ... con l'offensiva di Israele a Gaza dopo il massacro del 7 ottobre, ha rilanciato il sostegno in Europa per la creazione di uno Stato palestinese. Norvegia, Spagna e Irlanda hanno, come detto, ...

Norvegia, Irlanda e Spagna riconoscono lo Stato Palestinese: l'Europa si spacca in due - Dalle parole ai fatti. Dopo aver annunciato la volontà di procedere con il riconoscimento dello Stato palestinese, la Spagna, l'Irlanda e la Norvegia hanno fissato una data, quella del 28 maggio. I tre Paesi compieranno la prossima settimana il passo del riconoscimento che, hanno affermato i ...