Spaccio nel Parco Lura di Caronno | Non spettano ai vigili i controlli

Trecento firme contro l’antenna - Trecento firme contro l’antenna - I residenti di Cassina Ferrara a Saronno si oppongono alla nuova stazione radiobase in via Venezia con 300 firme. Temono impatti negativi sull'ambiente e chiedono maggiore coinvolgimento nel processo ... msn

Inaugurata la passerella al parco Lura - Inaugurata la passerella al parco lura - Aperto il nuovo tratto di ciclo campestre del parco lura che unisce Rovello Porro a Saronno. E' stato inaugurato sabato. primasaronno

Tanta gente alle nuove aperture - Tanta gente alle nuove aperture - (Rovello porro, 20 Mag 24) E' stato un fine settimana ricco di novità al parco, iniziato sabato 18 maggio quando in tanti si sono ritrovati ai giardini di via Luini a Rovello Porro per partecipare all ... parks