Sorteggio Roland Garros 2024 | Sinner pesca Eubanks - Nadal contro Zverev al primo turno!

(Di giovedì 23 maggio 2024) Andata in archivio nello splendido scenario del giardino delle serre d’Auteuil a Parigi, il famoso orto botanico che di fatto circonda il campo Philippe Mathieu, la cerimonia deldel tabellone del. Definito il percorso del main draw del secondo Slam della stagione e le attese erano tante visti i partecipanti. Novak Djokovic, detentore del titolo, inizierà il proprio percorsola wild card francese Pierre-Hugues Herbert e potrebbe affrontare in un ipotetico ottavo di finale Lorenzo Musetti. Il toscano inizierà il proprio percorsoil colombiano Daniel Elahi Galan. Jannik(n.2 del seeding), che ha ufficializzato ieri la sua presenza al torneo avendo risolto i problemi all’anca, se la vedràl’americano Christophere nell’ipotetico secondosi ritroverebbe il vincente tra il croato Borna Coric e il francese Richard Gasquet (wild card).

