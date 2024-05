Sorpresa Napoli - inaspettata visita | chi c’era oggi a Castel Volturno FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Prosegue il lavoro delin vista dell’ultimo match di campionato contro il Lecce. La novità riguarda unasul campo d’allenamento degli azzurri Dopo la prestazione che è valsa il pari contro la Fiorentina nell’ultimo match disputato dal, per gli azzurri è tempo di proiettarsi verso l’ultima gara di campionato. Nel prossimo impegno di Serie A, gli ex campioni d’Italia ospiteranno il Lecce di Luca Gotti, già ampiamente salvo. A, mister Francesco Calzona prosegue la preparazione dei suoi in vista della sfida in programma domenica alle 18:00, tra le mura amiche dello stadio Maradona. La novità di giornata riguarda lamolto gradita di una vecchia conoscenza azzurra: si tratta di Christian Maggio, ex vice-capitano azzurro, che è passato a salutare la squadra, mister Calzona e lo staff azzurro. Giovanni Di Lorenzo, Christian Maggio e Francesco Calzona, SSC, Spazio