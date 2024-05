SONDAGGIO – Milan - i tifosi bocciano Stefano Pioli | lo scudetto un miracolo ma Fonseca è anche peggio!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 23 maggio 2024) In unproposto sui nostri social ihanno detto la loro sul futuro della panchina del: megliol’avreste tenuto? È questa la semplice domanda che abbiamo deciso di porre ai nostri follower. Nonostante i tanti problemi riscontrati in stagione, infatti, esonerare il tecnico italiano con una stagione di anticipo non è per tutti la soluzione migliore. Infatti, c’è chi avrebbe voluto continuare con lui in panchinaper la prossima annata. I commenti deidelsembrano però essere unanimi e non rassicuranti per il futuro del club: giusto esonerare, ma. Antonio su Facebook ha scritto: No no,basta per favore, a parte ildello, figure di ce ne ha fatte faretroppe!! Il tragico è che questi pirla di dirigenti né vogliono prendere uno uguale se non!!! () Non vanno meglio le cose su Instagram, con Mauri che ha aggiunto: Via un co***one ne arriva un altro .