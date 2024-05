Sondaggi Firenze - Bar - Piemonte | le ultime rilevazioni Nel capoluogo pugliese sfida aperta a -3, Laforgia in corsa per il ballottaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ail centrosinistra costretto alcol centrodestra con poche speranze di vincere al primo turno. A Bari partita piùdel previsto: Michele, candidato di M5s e di un pezzo di centrosinistra, pare godere di un trend che lo porta a sperare di entrare alcontro uno tra Vito Leccese (rappresentante del Pd e del resto del centrosinistra) e Fabio Romito (centrodestra). E’ l’ultimo giorno dianche per le elezioni amministrative in Comuni importanti e per le Regionali in: ilfattoquotidiano.it ha messo insieme tutti quelli usciti nelleore. Bari La situazione più incerta sembra proprio quella di Bari, dove la campagna elettorale è stata segnata dalle polemiche sulla commissione d’accesso in Comune per valutare un eventuale commissariamento (i cui esiti non sono mai stati resi noti, almeno finora). Una vicenda che ha provocato l’annullamento delle primarie del campo progressista e laseparata dei due candidati, Vito Leccese che rappresenta la continuità col sindaco uscente Antonio Decaro e Michele, sostenuto dai 5 Stelle e da altri partiti di centro e di sinistra.