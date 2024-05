Sondaggi Europee | gli ultimi dati prima del silenzio Fratelli d’Italia scende - Pd sal - l’incertezza per Renzi e Verdi-Sinistra | i dati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) La crescita tendenziale del Pd, la discesa lenta di. Lungo questo trend sembrano correre glipubblicabili a poco più di 15 giorni dalle elezioni. Una linea di condotta che viene riconfermata dalo Ipsos (consultabile qui), ma anche da altri importanti istituti demoscopici. Per esempio è l’indicazione che dà Euromedia Research con i numeri descritti dalla direttrice Alessandra Ghisleri nel corso di Giù la maschera, su Radio1. Ghisleri ha sottolineato come il partito della presidente del Consiglio nelle ultime settimane abbia lasciato sul campo più di qualche decimale e ora si attesti tra il 26,5 e il 27 per cento, abbandonando quindi l’orizzonte del trenta per cento. In una fase opposta è il Partito democratico, visto forse dagli elettori come possibile principale avversario: i dem sonoda Euromedia in un segmento tra il 19,5 e il 22 per cento.