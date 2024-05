Sollevamento pesi - Christian Di Maria bronzo di strappo a 14 anni nei -49 kg ai Mondiali Youth

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il primo dei tre azzurrini convocati per i Campionati2024 di, in programma dal 22 al 26 maggio a Lima (Perù), è salito in pedana per il suo debutto assoluto in una rassegna iridata Under 17. Si tratta diDi, uno dei giovani talenti più interessanti dellastica olimpica tricolore, che ha confermato le sue qualità anche a livello internazionale con un’ottima prestazione nei -49 kg. Il quattordicenne ligure non ha sfigurato a confronto con atleti più esperti di lui, conquistando una splendida medaglia dinell’esercizio dicon 86 kg (a una sola lunghezza dal suo primato nazionale U15) e chiudendo in quarta posizione assoluta con 190 kg complessivi, dopo aver eguagliato il suo recente personale di slancio con 104 kg (quarta piazza di specialità nel clean and jerk). Risultati che fanno ben sperare in prospettiva, perché l’azzurro classe 2010 era ampiamente il più giovane in gara nel gruppo A dei -49 kg ed è riuscito comunque a difendersi egregiamente avvicinandosi ad 1 kg dal primo classificato nello snatch e a 6 kg dal Campione del Mondo nel totale (il colombiano classe 2007 Freddy Bustillo Orozco, con 196 kg).