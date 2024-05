Siu - l’influencer in coma | svolta nelle indagin - fermato il marito per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non si tratta di una semplice caduta accidentale né di un tentativo di suicidio. Soukaina El Basri, influencer trentenne di origini marocchine nota come Siu, è in condizioni critiche all’ospedale di Novara da ore, con una ferita al petto. Lei hanno rivelato che è stata un’arma, ancora non identificata, a ridurla in questo stato. Il, Jonathan Maldonato, è stato arrestato con l’accusa di. La versione iniziale di Maldonato, che parlava di una caduta contro una cassettiera, non ha convinto gli investigatori. Successivamente, l’uomo avrebbe cercato di deviare i sospetti sostenendo che Siu avesseil suicidio, ma le sue spiegazioni erano state piene di incongruenze. “Due ipotesi che non ci sono sembrate veritiere,” ha dichiarato la procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio.Leggi anche:Siu in fin di vita: indagato ilperLe testimonianze di alcune amiche di Siu hanno permesso di chiarire la situazione.