Siu - l’influencer in coma | aggressione o incidente domestico? Cosa sappiamo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Biella, 23 maggio 2024 – Un, ha detto il marito al 118: "Si è ferita cadendo". Sul petto aveva un buco, in casa c’era molto sangue e troppe cose non tornano. Soukaina El Basri, trentenne biellese di origine marocchina, nota influencer specializzata in "beauty and fashion" che gli 80mila follower conoscono semplicemente come Siu, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all’ospedale Maggiore di Novara. E la procura di Biella vuole vederci chiaro al punto che ha indagato il marito, Jonathan Maldonato per tentato omicidio, messo sotto sequestro l’abitazione della coppia e nominato un consulente tecnico per verificare la compatibilità di un’arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita. Al momento dei fatti, spiega la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio, Maldonato, conosciuto su Instagram come Jonny Jonathan e impiegato in un’azienda produttrice di caffè, era l’unico in casa giovedì 16 maggio.