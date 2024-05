Siu - arrestato il marito L’influencer colpita al petto è in fin di vita La Procura | Tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – “Si è ferita cadendo” aveva detto al centralino del 118, Jonathan Maldonato, 34 anni,della nota influencer italo-marocchina Soukaina El Basri, meglio conosciuta come “Siu”. Ma il foro aldella donna, che poco dopo è finita in coma farmacologico all’ospedale di Novara, il molto sangue trovato in casa, hanno allertato gli inquirenti che hanno voluto scavare a fondo per ricostruire la vicenda poco chiara. Dopo 4 ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella, Maldonato è statoe nella notte è stato trasferito in carcere con l'accusa di. Intanto, la donna, che si trova in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di. La ricostruzione dei fatti Giovedì pomeriggio, stando a quanto ricostruito finora, la donna, accompagnata dal, si è recata in pronto soccorso all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella), lamentando un forte dolore al, dove le è stata riscontrata un'unica profonda ferita.