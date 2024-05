Simone Casini è stato ammazzato - forse aveva scoperto qualcosa che non doveva | parla a Chi l’ha visto la famiglia del camionista truffato da Enriquetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Importanti rivelazioni sulla tragica sorte di, l’uomo vittima di scam romance (truffa romantica) morto suicida a 47 anni il 27 luglio del 2022, a Siena. Nuovi fondamentali dettagli sono stati diffusi ieri, nel corso dell’ultima puntata del programma “Chi” in onda su Rai Tre. L’autotrasportatore, prima di togliersi la vita su una piazzola di sosta a sud di Siena, eraraggirato con la tecnica del “catfishing” per ben otto anni da una persona, presentatagli come “” che gli ha fatto credere di essersi innamorata di lui. Questa donna, che in realtà non esiste, ha tratto in ingannocon un profilo fake per cui ha rubato la foto di una donna molto bella, tale Annabelle, che utilizzava per le sue truffe. In studio, ieri, erano presenti sia i genitori die il loro legale Enrico Valentini che hanno chiesto di fare luce su questa drammatica storia su cui aleggiano ancora molti dubbi.