Silvana Inserra - la ex modella morta dopo intervento di liposuzione | anestesista condannata a 2 anni

(Di giovedì 23 maggio 2024)era una exdi 47nel febbraio del 2020aver subito undinella clinica romana ‘Gmg Italia’. Ora è arrivata la sentenza: l’Scarcia D’Aprano è stataa duedi reclusione.Leggi anche: Munequita Milly, la cantante muore a 23una: il chirurgo scappa Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’è stataper omicidio colposo, perché non si sarebbe attenuta alle linee guida. “Non è stata in grado di accorgersi della gravità della situazione o l’ha valutata superficialmente”, hanno messo nero su bianco martedì scorso i giudici della nona sezione del tribunale monocratico di Roma. Inoltre, anche la clinica in cui è avvenuta l’operazione è stata considerata responsabile civile di quanto accaduto a. Insieme all’odvrà infatti pagare un totale di 100mila euro di provvisionale al marito della ex, oltre a 5mila euro di spese legali.

