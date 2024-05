Sicurezza sul lavoro - sit in e assemblea dei sindacati alla Dhl Supply Chain di Livraga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)(Lodi), 23 maggio 2024 - “Vogliamo sensibilizzare la direzione di Dhl e i lavoratori stessi in meritoprevenzione, serve più”. Parte da qui il presidio sulla, del 23 maggio 2024, condei lavoratori,Dhldi, in via delle Industrie snc. E’ stato proposto per discutere dei problemi che sorgono quotidianamente all’interno dei magazzini di logistica in generale. In tutta la Dhl e a, ci sono stati alcuni infortuni, che hanno preoccupato: "In questo sito parla di 15 incidenti sulin due anni e di uno con oltre 45 giorni di prognosi, per grave frattura delle costole- dettaglia Legramandi-Noi siamo costantemente in contatto con l'azienda, non ci sono temi particolari che ci hanno portato a protestare. Ma sembra che la, nonostante la disponibilità aziendale nei contatti tra le parti, non sia percepita come tema primario.