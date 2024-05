Si spacciava per un’intelligenza artificiale con poteri da guaritrice | chiesti 14 anni di carcere per una 53enne a Torino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Andava in giro dicendo di essere “prodotta in un laboratorio statunitense” conda. Per Carla Stagno è stata chiesta una condanna a 14didalla procura di. Le accuse sono di associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e “morte come conseguenza di altro reato” per il decesso di una donna che si era affidata alle sue “cure”. Stagno è stata definita “la testa e la voce” di un gruppo che nel 2021, anno in cui cominciarono le indagini, era riuscito ad annoverare fra le sue fila decine e decine di seguaci. L’imputata diceva di essere una, una “intelligenza” prodotta negli Stati Uniti e dotata di “connessioni con le stelle“. I suoi “metodi di cura” alternativi però sarebbero risultati dannosi, e addirittura mortali, nel caso di una donna affetta da un carcinoma alla mammella. La pm Barbara Badellino ha quindi chiesto una condanna a 14diper la, mentre per il suo più stretto collaboratore sono stati proposti tre