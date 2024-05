Show di Milei - la folla canta contro Kirchner e Sanchez

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unoorganizzato dal presidente argentino Javierper la presentazione del suo ultimo libro ha vissuto il momento più caldo quando le circa 8.000 persone accorse giovedì sera nel 'Luna Park' di Buenos Aires hanno inneggiato dapprima al carcere per l'ex presidente Cristinae successivamente intonato cantiil premier spagnolo Pedro. Due momenti cheha accolto sorridendo con evidente soddisfazione e che ha poi commentato con ironia. "Canterei con voi ma non posso per una questione di rispetto della divisione dei poteri", ha detto il presidente argentino riguardo la richiesta di vedere in prigione la sua principale avversaria politica. E quando i suoi sostenitori hanno intonato un coro di insultiil premier spagnolo ("figlio di puttana"),ha sorriso e fatto riferimento alle ore extra di lavoro che gli costerà la circostanza alla ministra degli Esteri, Diana Mondino, già alle prese con la crisi diplomatica con la Spagna innescata da polemiche dichiarazioni del presidente argentino pronunciate a Madrid.