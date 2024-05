Sgominata la banda delle truffe agli anziani - come funzionava il raggiro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) All’alba di giovedì 23 maggio 2024 sono state eseguite numerose misure cautelari, emesse dal Gip di Roma, nei confronti dellaaccusata di essere a caposcoperte di recente dai carabinieri. I destinatarimisure, tra arresti e domiciliari, sono 17 persone accusate di fare parte di un’associazione per delinquere avente sede a Napoli e capeggiata dai membri di una specifica famiglia. Il gruppo, specificano le forze dell’ordine, avrebbe messo a segno diversi reati, per lo piùe talvolta estorsioni, controresidenti nel Lazio e in altre Regioni d’Italia. Nel corsoperquisizioni, tra l’altro, è emerso anche un manuale d’istruzione con una dettata lista di cose da fare per cercare di raggirare glilaA finire in manette sono state 17 persone, accusate di appartenere a una organizzazione dedita aed estorsioni in danno di