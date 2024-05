Sfide tessile Tema decisivo E io ci sono

(Di giovedì 23 maggio 2024) "La crisi epocale del commercio al dettaglio ha avuto e avrà conseguenze negative importanti anche sul nostro distretto, che conta più di 8000 aziende con 40000 addetti diretti. Ad essere in crisi è soprattutto il comparto moda a causa di una catena di distribuzione ormai troppo lunga e con troppi passaggi, che fa aumentare il prezzo finale fino a farlo diventare troppo alto per la tasche e le abitudini del consumatore di oggi". Lo ha detto Jonathan Targetti (foto), candidato sindaco di Targettopoli e imprenditore nel settore moda, durante un incontro con Confartigianato. "Cialtri fattori che stanno determinando la crisi del sismoda – ha sottolineato –, ma ritengo che questo sia il piùche poi ne innesca altri. Da dove si riparte? Dal potenziamento delle catene business to consumer, dove i produttori andranno direttamente dai clienti finali, saltando passaggi, aumentando la marginalità e migliorando l’esposizione finanziaria.

