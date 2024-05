Settore giovanile - tutte le novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Lucchese annuncia ufficialmente che, a partire dalla prossima stagione, le attività relative alla Scuola Calcio si svolgeranno presso il Polo A.C. Lucchese San Filippo. Grazie a questa collaborazione, la Lucchese potrà avvalersi di nuove strutture per gli allenamenti della Scuola Calcio. Due novita: l’ex calciatore professionista lucchese, Alberto Francesconi, assumerà il ruolo di capo scouting, mentre Claudio Piraino sarà il responsabile del coordinamento tecnico. Inoltre il centro sportivo Vignini, situato nelle vicinanze dello stadio Porta Elisa, diventerà invece la "seconda casa" della Scuola Calcio Rossonera. Qui si alleneranno e disputeranno le loro partite i piccoli calciatori nati tra il 2017 e il 2019. Per quanto riguarda il, invece, la società è in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del Comune di Lucca per l’assegnazione di ulteriori spazi, dopo che il centro sportivo dell’Acquedotto è stato destinato ad altre attività sportive.