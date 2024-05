Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia tra trap e ritmi brasiliani

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2024) Fuori oggi "," il nuovo singolo diaccompagnato da un videoclip prodotto da Borotalco Tv per la regia di Attilio Cusani. Il video è ambientato in una discarica di automobili, dove tra carcasse di veicoli, ricambi di macchine e furgoni dismessi l'icona dellae la cantante italo brasiliana, accompagnati da un intero corpo di ballo, trasformano il cantiere decadente in un vero e proprio palcoscenico di strada, a ritmo di.Nel videoclip di "" lo stile iconico disi unisce al timbro sensuale diche dimostra ancora una volta tutta la sua poliedricità e versatilità in questo pezzo fresco e magnetico che racconta l'atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2024/05/-e--di--e--tra--e-20240523 video 10583376.