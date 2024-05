Serie turca Sand?k Kokusu 

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di giovedì 23 maggio 2024) è in onda sul canale turco dal 6 dicembre 2023. Trama Karsu è una donna intrappolata in un matrimonio infelice. Suo marito Reha è un uomo violento e un padre inadeguato, quindi quando Karsu dà alla luce il loro terzo figlio, si rende conto di non poter prendersi cura di tutti i bambini da sola. Decide di mandare il suo figlio di tre anni, Kuzey, a Istanbul per stare un po’ di tempo con sua madre, Filiz. Tuttavia, durante il viaggio verso Istanbul, Kuzey scompare. Dopo tre anni di ricerche, Karsu ritrova Kuzey durante un viaggio a Mersin. Karsu è sollevata di essere di nuovo con suo figlio, ma Kuzey, che ora si chiama Deniz, non la riconosce. Karsu dovrà lottare per riavere suo figlio, affrontando allo stesso tempo la difficile situazione familiare. Cast Nel cast troviamo attori come: Özge Özpirinçci as Karsu Çelik, Demet Akba? as Filiz Çelik, Metin Akdülger as Atilla Saran, Necip Memili (Çukur) as Reha Özkan.