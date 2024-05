Serie B - Ternana-Bari LIVE dalle 20 30 Le formazioni ufficiali | Pereiro dal 1' - Giampaolo si affida a Nasti

Ternana-Bari, sfida decisiva - ternana-bari, sfida decisiva - Bari a caccia di una vittoria nel ritorno del playout in casa della Ternana. Dopo il pareggio nella sfida di andata, giocata al San Nicola e finita 1-1 grazie al botta e risposta fra Nasti e Pereiro n ... rainews

Le formazioni ufficiali di Ternana-Bari: squadre a tutto 3-5-2 - Le formazioni ufficiali di ternana-bari: squadre a tutto 3-5-2 - Appena rese note le formazioni ufficiali di Ternana e Bari. Calcio d'inizio alle ore 20.30 al Liberati ternana-bari Ternana (3-5-2): Iannarilli, dalle Mura, Pereiro, Casasola ... tuttocalciopuglia

Playoff Serie B: Cremonese e Venezia favorite - Playoff Serie B: Cremonese e Venezia favorite - Settimana caldissima per la Serie B con alle porte le gare di ritorno dei playout e delle semifinali playoff. Giovedì 23 ternana-bari andrà in scena in un `Liberati`. calciomercato