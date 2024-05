Serie A - Riccardo Calafiori premiato come miglior giocatore del mese di maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ andato ail premio dideldiper laA. Dopo la prima convocazione in Nazionale, il difensore del Bologna può festeggiare un altro prestigioso riconoscimento, arrivato anche grazie alla splendida doppietta realizzata contro la Juventus., che sarànel pre-partita di Genoa-Bologna, è stato il più votato dai tifosi ed ha avuto la meglio di Bremer (Juventus), Djuric (Monza), Pulisic (Milan), Scamacca (Atalanta), Vecino (Lazio). “è il primodel Bologna a ricevere il premio di Player Of The Month da quando la LegaA ha istituito questo riconoscimento nel 2019, a conferma della sua grande crescita in rossoblù che lo ha consacratoelemento fondamentale della secondadifesa del Campionato ad oggi. Duttilità, eleganza, doti di impostazione fuori dal comune e una inaspettata capacità realizzativa nelle partite deldihan portato il forte difensore felsineo a essere sceltoe di questo, una nomination meritata per uno deii giovani talenti italiani dellaA” ha dichiarato l’amministratore delegato di LegaA Luigi De Siervo.