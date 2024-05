Serie A | Calafiori del Bologna calciatore del mese di maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) RICCARDO`EA SPORTS FC PLAYER OF THE MONTH` DIIl premio sarà consegnato al difensore delnel pre-partita di Genoa-Il premi.

Thiago Motta e la Juve, i segreti della filosofia: le idee e il tipo di calcio - Thiago Motta e la Juve, i segreti della filosofia: le idee e il tipo di calcio - Il pallone al centro di tutto, uno strumento da usare con abilità e coraggio: la tesi del prossimo allenatore bianconero ... tuttosport

Fagioli tra i convocati, Locatelli e Immobile fuori: le scelte di Spalletti per le pre-liste di Euro 2024 - Fagioli tra i convocati, Locatelli e Immobile fuori: le scelte di Spalletti per le pre-liste di Euro 2024 - Sono arrivate le scelte del Ct Luciano Spalletti in vista di Euro2024. Nella giornata di oggi il commissario tecnico della Nazionale ha annunciato i 30 pre-convocati che si riuniranno a ... ilmessaggero

ECCO I 30 DI SPALLETTI: - ECCO I 30 DI SPALLETTI: - L'exploit del bologna in campionato vale la chiamata in extremis per Riccardo calafiori, difensore rivelazione della stagione e mai chiamato fin qui dal ct Luciano Spalletti. Seconda chiamata invece R ... 9colonne