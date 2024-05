Serie A - 38ª giornata | diretta TV e streaming partite DAZN Sky

(Di giovedì 23 maggio 2024) È giovedì ma è già tempo di campionato: l’ultimadiA inizia stasera con Cagliari-Fiorentina, anticipo straordinario per via della finale di UEFA Europa Conference League dei viola mercoledì prossimo con l’Olympiakos. Da ieri, complice il trionfo dell’Atalanta in Europa League, il sesto posto darà la Champions League se i bergamaschi dovessero finire quinti.A 2023-2024 – 38ªCagliari-Fiorentina – giovedì 23 maggio ore 20.45 –TV Zona(canale 214) eGenoa-Bologna – venerdì 24 maggio ore 20.45 –TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, liveJuventus-Monza – sabato 25 maggio ore 18 –TV Zona(canale 214) eMilan-Salernitana – sabato 25 maggio ore 20.45 –TV Zona(canale 214) eAtalanta-Torino – domenica 26 maggio ore 18 –TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, liveNapoli-Lecce – domenica 26 maggio ore 18 –TV Zona(canale 214) eEmpoli-Roma – domenica 26 maggio ore 20.

Le probabili formazioni della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, che andrà in scena da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Sta per calare il sipario su questa lunga ed intesa stagione, che si concluderà con gli ultimi verdetti da assegnare. sportface

Ultima giornata di Serie A con la solita particolarità disciplinare: i diffidati ammoniti e gli espulsi saranno squalificati nella prima gara utile della prossima stagione. Tranne che per Atalanta e Fiorentina, che avranno il recupero il 2 giugno, o per un eventuale spareggio salvezza. inter-news

