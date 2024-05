Serie A 2023-2024 - 38ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

(Di giovedì 23 maggio 2024) UltimadiA con la solita particolarità disciplinare: iammoniti e gli espulsi sarannonella prima gara utile della prossima stagione. Tranne che per Atalanta e Fiorentina, che avranno il recupero il 2 giugno, o per un eventuale spareggio salvezza.A –38ªCAGLIARI-FIORENTINA giovedì 23 maggio ore 20.45Cagliari: Yerry Mina, Leonardo Pavoletti, Matteo PratiCagliari: Alberto Dossena (unaFiorentina (prossima partita Atalanta in trasferta: Rolando Mandragora, Nikola Milenkovic, Fabiano Parisi, Luca RanieriFiorentina: nessuno GENOA-BOLOGNA venerdì 24 maggio ore 20.45Genoa: Mattia Bani, Albert Gudmundsson, Kevin Strootman, Alessandro VogliaccoGenoa: nessunoBologna: Sam Beukema, Riccardo Calafiori, Giovanni Fabbian, Remo Freuler, Victor Kristiansen, Thiago Motta (allenatore), Dan NdoyeBologna: nessuno JUVENTUS-MONZA sabato 25 maggio ore 18Juventus: Gleison BremerJuventus: Andrea Cambiaso (una), Paul Pogba (fino all’11 settembre 2027)Monza: Warren Bondo, Milan Djuric, Armando IzzoMonza: Alejandro Gomez (fino al 20 ottobre 2025) MILAN-SALERNITANA sabato 25 maggio ore 20.

La Serie A torna in campo per l’ultima giornata ed è già vigilia di campionato. Sono stati designati gli arbitri della 38ª giornata, al via giovedì con il match tra Cagliari e Fiorentina: sarà Prontera il direttore di gara. calcioweb.eu

Le probabili formazioni della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, che andrà in scena da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Sta per calare il sipario su questa lunga ed intesa stagione, che si concluderà con gli ultimi verdetti da assegnare. sportface

