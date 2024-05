Serena Bortone isolata in Rai e scaricata dalla presidente | sarà fatta fuori?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Siate liberi, siate autentici. A qualsiasi prezzo", aveva dettoil 30 giugno 2023 durante l'ultima puntata di Oggi è un Altro Giorno e rimpiazzato successivamente da La Volta Buona di Caterina Balivo che non ha avuto il successo sperato. La giornalista è sempre stata libera e non demorde nemmeno di fronte a un provvedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dopo il caso Scurati a Chesu Rai3 e la censura sul monologo del 25 aprile fatto dai Vertici. La sua fine sulla tv pubblica è immaginabile ed è la stessa che fanno coloro che risultano scomodi e non obbediscono agli ordini dall'alto, soprattutto in quest'epoca di RaiMeloni. Ladella Rai Marinella Soldi è intervenuta in Commissione di Vigilanza dichiarando che non possono essere attribuiti intenti censori al vertice aziendale, scaricandoper la gestione della vicenda del monologo, che fu poi letto in TVstessa.