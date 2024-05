Senza lavoro e con un figlio in arrivo Aiutatemi a salvare la mia famiglia

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Tra due mesi sarò padre e non so dove sbattere la testa". Non si dà pace un giovane portuense di 24 anni, residente in appartamento popolare di una frazione, dove convive con la fidanzata incinta di sette mesiluce né acqua, non certo un contesto ideale per mettere al mondo dei figli. E’ una giovanein difficoltà economiche e sociali: "A miohanno tagliato il gas e la luce da due mesi – interviene la madre – Purtroppo non è stato in grado di pagare le bollette: ha perso il. Lavorava come bracciante nelle campagne di Pontelagoscuro e il comune di Portomaggiore non fa niente per aiutarlo. Anzi, mi pare che preferisca aiutare le famiglie degli extracomunitari, soprattutto pakistane". E’ in arretrato di 2.700 complessivi, è orfano di padre, seguito da un assistente sociale. Gli è rimasta la madre, ma anche lei fatica a mettere in tavola il pranzo e la cena. Vive con la fidanzata in un condominio composto da quattro appartamenti popolari, due dei quali assegnati a famiglie straniere, con le quali pare non corrano rapporti di buon vicinato.

Da domani, saranno esattamente tre mesi che non percepiscono lo stipendio. Pur avendo lavorato ininterrottamente "senza impattare minimamente sulla qualità del servizio". E a partire dalla fine del mese di maggio non avranno più neppure una sede. lanazione

Una rassegna di respiro internazionale, capace di coinvolgere 63 diversi comuni in 7 regioni italiane e all’estero. Dall’Insubria alla macroregione alpina, con appuntamenti anche in Svizzera e Austria: "Terra e Laghi" si appresta a vivere la sua edizione numero 18 grazie alla regia rodata di Teatro Blu. ilgiorno

Tre mesi senza Alessio Rapezzi, il campigiano morto per un malore mentre, a febbraio, era in vacanza con la compagna Laura a Sharm-El Sheik. Una ‘perdita’ incolmabile per i tanti che a Campi lo conoscevano e gli volevano bene. lanazione

