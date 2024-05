Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sull’esclusione di Biagiarelli da È sempre mezzogiorno!

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 23 maggio 2024) Personaggi tv.ha rotto ildel suo compagno Lorenzodal programma Rai “È!”. La giornalista ha anche lanciato una critica al comportamento della conduttrice Antonella Clerici in merito alla spinosa vicenda. (…) Leggi anche: Lorenzo, la drastica decisione dopo la bufera sul caso Pedretti Leggi anche: Sanremo 2025 a Carlo Conti, la reazione di Amadeus e social in delirio Lorenzoescluso da “È!” Lo chef Lorenzo, compagno di, è stato per diverso tempo un volto della trasmissione su Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Tuttavia, dopo una polemica scaturita da un tragico caso di cronaca non ne sarà più parte. La sua “cacciata” è una conseguenza della bufera sul caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si era tolta la vita dopo la gogna mediatica subita per la recensione falsa.