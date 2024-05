Sedotta e sclerata show 3? - spettacolo contro pregiudizi sclerosi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – “3” è loper sensibilizzare i giovaniogni forma di discriminazione e dio sullamultipla, in scena al Parioli di Roma il primo giugno (ore 20.30). Ad organizzarlo l’Associazione Libera Civitas presieduta da Ileana Speziale, una ragazza che, all’età di vent’anni, nel cuore della gioventù, ha scoperto di essere affetta da questa patologia degenerativa. “Ma non mi sono arresa e ora voglio infondere coraggio a chi come me si trova a fare i conti con questa esperienza”, dice. Lo spunto è la Giornata mondiale dellamultipla. Sarà una grande festa per spiegare che alla malattia bisogna dare una risposta di resilienza. “Ho deciso di scrivere un libro – spiega Ileana Speziale – dal quale poi è nato loche andrà in scena al Parioli. Ho voluto raccontare un pezzo di vita vissuta attraverso aneddoti, ansie, preoccupazioni, curiosità.