Se vai in hotel pronuncia queste parole segrete - ti daranno subito un regalo gratis

(Di giovedì 23 maggio 2024) Le vacanze sono alle porte, non resta che scegliere destinazione e, e preparare le valigie. Nulla di più facile? Decidere dove trascorrere le vacanze non è sempre la sfida più semplice: in famiglia per esempio c’è chi preferisce il mare, chi la montagna, e chi ancora una visita culturale in qualche capitale europea. Insomma, mettere tutti d’accordo non è davvero così facile. Gli occhiali da sole sono un accessorio fondamentale in vacanza – Cityrumors.itPer non parlare poi delle valigie. Preparare un bagaglio che contenga tutto ciò che ci serve durante le vacanze, ma che sia allo stesso tempo leggero e maneggevole, è quanto di più complicato si possa affrontare. Di fronte a una valigia vuota e ad un armadio pieno ci troviamo spesso in difficoltà, e spesso si mettono in valigia indumenti che non avremmo mai indossato nemmeno durante la vita di tutti i giorni, figuriamoci in vacanza! E poi, una volta arrivati a destinazione, ci si accorge sempre di aver dimenticato qualcosa, soprattutto gli accessori, che in vacanza fanno sempre comodo ma che invece tendiamo a non infilare nel bagaglio dato che pensiamo che non ci serviranno, o magari semplicemente li abbiamo dimenticati.