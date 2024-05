Se Taylor Swift diventa uno spot per il 5G | in un concerto a Stoccolma - condivisi online 1100 GB di dati

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ericsson e Tele2 hanno dotato la Friends Arena di antenne 5G per permettere ai fan della cantante di postare sui social migliaia e migliaia di ore di musica. Oltre il triplo di quella mossa da Beyoncé un anno fa.

"Digitine", ovvero bloccare in massa gli influencer che non parlano di Gaza: cos'è e com'è nata la "ghigliottina digitale" - ... e in essa figurano nomi celebri: Zendaya, Kim Kardashian, Selena Gomez, Justin Bieber, Taylor ...della "digitine" molti nomi presenti nelle liste bloccate hanno perso decine o centinaia di migliaia di ... open.online

Nuovo allarme per la salute mentale di Britney Spears: la popstar rischia di tornare sotto tutela - ...Las Vegas i due causarono tanti e tali danni che Britney fu costretta a pagare all'albergo migliaia ...A Cannes 77 Coppola conquista tutti Ultimo Aggiornamento Fotogallery - A Cannes 77 Anya Taylor - ... tgcom24.mediaset