(Di giovedì 23 maggio 2024) Seresta senzaumanitari come denunciato ieri dal World Food Program (Wfp), parte della responsabilità è del. Unrio dell’Amministrazione americana ha accusato il... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Guardian, ci sarebbe la polizia d'Israele dietro gli attacchi ai camion di aiuti a Gaza: "Soldati informano gli attivisti di estrema destra e i coloni che vandalizzano i convogli". fanpage

Gaza, media: 16 morti in raid di Israele sul centro della città - gaza, media: 16 morti in raid di Israele sul centro della città - Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato ieri sera con il suo omologo israeliano Yoav Gallant della necessità di un "meccanismo efficace" per coordinare le operazioni umanitarie e ... ansa

Se a Gaza arrivano pochi aiuti c'entra l'Egitto. E il molo non funziona - Se a gaza arrivano pochi aiuti c'entra l'Egitto. E il molo non funziona - Se gaza resta senza aiuti umanitari come denunciato ieri dal World Food Program (Wfp), parte della responsabilità è dell’Egitto. Un funzionario dell’Amministrazione americana ha accusato il Cairo di ... ilfoglio

Irlanda, Norvegia e Spagna riconosceranno la Palestina il 28 maggio. E Israele richiama gli ambasciatori - Irlanda, Norvegia e Spagna riconosceranno la Palestina il 28 maggio. E Israele richiama gli ambasciatori - Tel Aviv richiama i propri diplomatici a Oslo e Dublino. Il ministro degli Esteri norvegese, in un’intervista tv, ha dichiarato che il premier israeliano verrà arrestato se la Cpi dovesse emettere un ... editorialedomani