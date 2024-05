Schillaci - ' miglioreremo tetto spesa personal - abolizione entro l' anno'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Nel decreto liste d'attesa si potrebbe vedere già un primo ampliamento deldisulle assunzioni dele sanitario? "Noi stiamo lavorando dal primo giorno per togliere ildie abolirlo. Posso mostrare un documento firmato dal ministro Giorgetti e da me risalente al gennaio del 2023. Credo che sicuramente allevieremo il prima possibile eildi. E poi, come ho detto, spero chel'si riesca a superarlo". E' il programma illustrato dal ministro della Salute Orazioal Festival dell'economia di Trento. "Questo è il progetto - ha spiegato - ci stiamo lavorando con il Mef da quasi 2 anni ed è un punto molto importante, perché poi alla fine se vogliamo fare più esami o più terapie abbiamo bisogno di avere piùe, molto banalmente. Altrimenti diventa un esercizio teorico e non pratico.

