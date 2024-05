Sanremo 2025 - Carlo Conti | Sto pensando a qualche novità per il regolamento Ho ricevuto più messaggi di quando è nato mio figlio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Aora dalla comunicazione ufficiale al Tg1 delle 8, il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di, è toral Tg1 delle 20 per i primi commenti a caldo e annuncia una piccola: “Se cambierò qualcosa nel? Forse sì qualcosa sì, vedremo. Ci stoe ragionando sopra. Quindici sarà. Maresta sempre! Ora iniziamo a metterci al lavoro con serenità e tranquillità e leggerezza. Anticiparvi qualcosa? Non lo so neanche io”.tornerà a condurre nel, a dieci anni dalla prima volta, il Festival di: “Itornano. Oggi hopiùdimio, fa piacere. Se sono cambiato dalla mia prima conduzione di? Si sono invecchiato decisamente. Al Tg delle 13.30 c’era un servizio dove hanno mostrato le immagini di allora e mia moglie mi ha detto ‘come eri giovane’.

