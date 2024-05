Sandro Abate-Basile - avanti insieme | rinnovo annuale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomincia a gettare le basi per il futuro. Dopo l’eliminazione nei playoff scudetto, la società irpina ha rinnovato l’intesa con il tecnico Pieroper i prossimi due anni. Ecco la nota ufficiale: “L’AsdFive Soccer comunica ildi contratto per le prossime due stagioni di Mister Piero. Tecnico classe 1977, nato a Martina Franca è tra gli allenatori italiani di maggiore prestigio. Alla terza stagione consecutiva alla, si tratta dunque di una riconferma voluta fortemente dal Club e dal Mister. In carriera Pieroha allenato il Napoli Futsal, Latina, Feldi Eboli, Cisternino, LCF Martina e CSG Putignano”. “Sono felice ed onorato della riconferma – dichiara Mister– ringrazio la famigliaper la fiducia e la stima. Si è chiusa per noi una stagione importante, abbiamo vissuto emozioni uniche, lavorare e vivere ad Avellino è motivo di orgoglio, allenare laè un privilegio.

Ads Sandro Abate Five Soccer rinnova il contratto per altre due stagioni di Mister Piero Basile - Ads sandro Abate Five Soccer rinnova il contratto per altre due stagioni di Mister Piero Basile - Piero Basile, classe 1977, nato a Martina Franca è tra gli allenatori italiani di maggiore prestigio. Alla terza stagione consecutiva alla sandro Abate, si tratta dunque di una riconferma voluta ... irpinia24

L84, di semifinale in semifinale. "Qui c'è un gruppo di giganti" - L84, di semifinale in semifinale. "Qui c'è un gruppo di giganti" - Inutile girarci intorno: la giornata di ieri è entrata di diritto nella storia della L84. I verdeneri, grazie al successo in Gara Tre contro la sandro Abate, hanno raggiunto per la prima volta la semi ... calcioa5live

Sandro Abate, fuori a petto in fuori. "Trasformata una stagione complicata in quasi magica" - sandro Abate, fuori a petto in fuori. "Trasformata una stagione complicata in quasi magica" - La stagione del sandro Abate si è chiusa all’ultimo secondo di gara-3 dei quarti di finale dopo un confronto equilibrato e sul filo di lana contro la L84, seconda della classe in regular season. Piero ... calcioa5live