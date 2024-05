Salvini | Fondamentale la vittoria di Trump per tornare a parlare di pace

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Agenzia Vista) Trento, 23 maggio 2024 Intervenuto al Festival dell'Economia di Trento, il vicepremierha parlato delle crisi internazionali: “Vorrei spegnere questi focolai che avvicinano la terza guerra mondiale, quindi l'invio di militari italiani ed europei in Ucraina è assolutamente fuori dal mondo. Conto che il 2024 sia l'anno del ritorno al dialogo. Sarà, pera un equilibrio globale, laalle elezioni americane di novembre di Donalde dei Repubblicani perché ogni volta che vincono i democratici negli Usa, scoppiano guerre e problemi nel mondo. Quindi spero che torni a governaree sono sicuro che si tornerà con più forza adie meno di guerra”. / FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

