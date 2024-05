Salvini discute coi contestatori a Trento | Controsenso dire di essere contro il nucleare

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Agenzia Vista), 23 maggio 2024 “Posso fare una domanda io? Siccome noi stiamo investendo miliardi di euro sulle rinnovabili, siete a favore del?”, questa la domanda rivolta dal ministrodopo la contestazione ricevuta dagli attivisti di Greenpeace al Festival dell'Economia di. “Non pensiamo che ilsia la soluzione immediata che dobbiamo dare a questo Paese. A noi serve la transizione energetica adesso e servono le fonti rinnovabili”, la risposta di un'attivista. “che sei per la transizione energetica e per eliminare i combustibili fossili e che seiilè un”, ha poi aggiunto. / FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Salvini: obiettivo cantieri nel 2024 per il Ponte sullo Stretto - Lo ribadisce il vicepremier Matteo Salvini al Festival dellEconomia di Trento. Si tratta di unopera che serve non a me ma al Paese, a milioni di italiani e sul fronte ambientale abbattera' 100mila ... askanews

L'attivista che ha contestato Salvini: "È il politico italiano che più fa negazionismo climatico" - Trento, Salvini agli attivisti che lo contestano: "Non avete capito niente della vita" lastampa