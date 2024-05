Salvini ammutolisce l' attivista anti-nucleare | il controsenso dei paladini del green

(Di giovedì 23 maggio 2024) Matteonon ci sta e con valide argomentazioni affronta l'per l'ambiente. Un membro diPeace, dalla platea del Festival dell'Economia di Trento, ha posto una domanda-appello sulla inazione della politica sulla crisi climatica e si è dichiarata contro il. Il ministro dei Trasporti e vicepremier le ha replicato così, senza troppi giri di parole e andando dritto al punto: “Dire che sei per la transizione energetica e sei contro l'energiadi ultima generazione è un. Ilè l'energia più pulita, stabile e sicura, abbiamo 432 centrali nucleari operative nel mondo che non producono scorie. Siccome non sempre c'è vento o sole, c'è bisogno anche di tutte la tre fonti di produzione energetica. Quindi nel nome della scienza ti prego di informarti. Chi dice no aldice no al futuro, ne sono assolutamente convinto. Stiamo investendo miliardi sulle energie rinnovabili e idrogeno.

