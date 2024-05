Salis è stata scarcerata | è ai domiciliari a Budapest

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Questa mattina Ilariatrasferita dal carcere di massima sicurezza ungherese di Gyorslocsi agli arresti, dopo che lo scorso 15 maggio una commissione di secondo grado del Tribunale ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali e le ha concesso icon il braccialetto elettronico, dietro il pagamento di una cauzione di 40.000 euro. Ad attenderla ci sono la famiglia e i suoi legali. "Speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia", ha detto all'Ansa il papà Roberto. "A breve presenteremo la richiesta quantomeno per trasferirla in Italia e speriamo che il governo italiano si impegni perché questo avvenga, come ha sempre promesso di fare una volta ottenuti iin Ungheria", hanno aggiunto gli avvocati, Eugenio Losco e Mauro Straini. "Non c'è alcun motivo per cui, dopo quasi 16 mesi, sia ancora sottoposta a una misura cautelare in attesa del processo, visto che non c'è alcun pericolo di fuga", è la tesi dei legali.