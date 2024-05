Sabatini | Thuram? Ho ricevuto odio puro! Tutto molto surreale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024)ritorna sul post di Marcus, che ha citato il suo pronostico iniziale in cui metteva l’Inter quinta classificata e lui inferiore a Dzeko. SITUAZIONE? Sandroritorna sul post social dell’attaccante dell’Inter a Radio Radio Mattino Sport e News: «? La prendo con filosofia,parte da un pronostico sbagliato: abbastanzacome cosa.non si rende conto che l’ironia, la leggerezza e la mia risposta ironica, non corrispondono poi a 5mila messaggi offensivi che io hoin 48 ore. Lo dico seriamente: ho un avvocato che mi tutela contro l’social, ma se succede ad un ragazzino di 20 anni fa una bruttissima fine dal punto di vista psicologico.non se ne reso conto, ma credo che sia un dovere per i giocatori calcolare anche le conseguenze. Ho!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.