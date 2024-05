Russia - purga al ministero della Difesa | nuovo arresto eccellente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano, 23 mag. (askanews) – L’per una cospicua mazzetta e l’incriminazione del vice capo di stato maggiore di Mosca, in cima alla direzione principale delle comunicazioni (Gus) delle forze armate russe, il tenente generale Vadim Shamarin, segue di pochi giorni un significativo cambio ai vertici, su decisione diretta di Vladimir Putin. E non è l’unico in questi mesi, nonostante i progressi sul campo di battaglia in Ucraina. “La lotta alla corruzione è un impegno coerente: questa non è una campagna, è un lavoro continuo” ha commentato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Come quasi a testimoniare che non è il primo, l’unico, e neppure l’ultimo. POLTRONA CHE SCOTTA Shamarin ha 52 anni e un predecessore, anche lui arrestato per corruzione: l’ex vice capo di stato maggiore Khalil Arslanov nel 2020 è stato accusato di frode e corruzione. Nel giugno 2022 si è saputo che il caso si sarebbe svolto a porte chiuse: i materiali contenevano “segreti ufficiali”.