Rupert Friend nel cast del nuovo Jurassic World

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’attoresarà tra gli interpreti principali delin arrivo in sala nell’estate 2025. La notizia dell’ingaggio è stata confermata questa notte da Deadline, l’attore nelfilm della saga giurassica avrà la compagnia di Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo e Jonathan Bailey. Nessun dettaglio è stato rivelato riguardo il ruolo, così come nessuna traccia è stata offerta sulla trama.di recente ha fatto parte deldi Asteroid City, ma ha anche recitato in Obi-Wan al fianco di Ewan McGregor. Ilfilm, come oramai noto, sarà diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produrrà attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che produrranno attraverso Kennedy-Marshall. Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione Sara Scott e il direttore creativo dello sviluppo della produzione Jacqueline Garell supervisioneranno il progetto per Universal Pictures.

Jurassic World 4, una star dei film di Wes Anderson si è unita al cast del sequel - ... ha scritto la sceneggiatura del nuovo capitolo, i cui dettagli sono al momento tenuti sotto la massima segretezza. La new entry di Jurassic World 4 Come riportato dall'Hollywood Reporter, Rupert ... movieplayer

Those About to Die: Anthony Hopkins nelle prime foto della serie tv sull'epoca dei gladiatori - Cresce l'attesa per Those About to Die , il nuovo drama storico di Prime Video ambientato nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle ... Moe Hashim ( Ted Lasso ), Rupert Penry Jones ( ... comingsoon