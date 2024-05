Rovesci e temporali ancora in agguato | graduale miglioramento nel weekend

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo instabile tra oggi e domani per la persistenza di una bassa pressione sull’Europa occidentale che trasporta umide correnti instabili verso la nostra regione. Nel corso del fine settimana avremo undel tempo per l’avvicinamento dell’alta pressione a partire da ovest, con temperature inaumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 23 maggio 2024Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso sui settori orientali, molto nuvoloso altrove consparsi. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso condiffusi, inattenuazione a partire da ovest. In serata cielo irregolarmente nuvoloso con residui piovaschi sparsi.Temperature: Minime stazionarie (12/14°C), massime in calo (17/21°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati da nord-est, con possibili rinforzi sulla pianura orientale durante i