Romano - la rigenerazione passa dal Pgt | quartieri più a misura d’uomo senza consumare suolo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non c’è solo il nuovo centro sportivo nelladel futuro. Durante l’ultimo consiglio comunale sono stati infatti approvati deiggi sostanziali del documento di Piano di Governo del Territorio, che si concentreranno in particolare nella zona nord della cittadina e nel suo quartiere Cappuccini, ma che di riflesso andranno ad interessare tutta la “2030”, come da nome del progetto ideato dall’amministrazione guidata da Sebastian Nicoli. Rigenerazioni: questa la parola chiave utilizzata dall’assessore alla Pianificazione e Riqualificazione Urbana, Luca Bettinelli, nell’illustrare i punti chiave di una pianificazione urbanistica che ha uno dei suoi fulcri nella zona di viale Montecatini: qui a breve si libereranno gli spazi del vecchio asilo nido (la nuova struttura, finanziata dal PNRR con due milioni, verrà consegnata l’1 settembre), che potranno essere ripensati insieme al vicino edificio, ad oggi occupato da un supermercato che però ha già manifestato l’intenzione di traslocare nel prossimo futuro: “Si creeranno quindi le condizioni per pensare ad una nuova centralità del quartiere – spiega Bettinelli -.