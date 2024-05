Roma - Tiago Pinto al Bournemouth e Zaniolo attacca | Tutto torna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Duro attacco di Nicolònei confronti di, ex dirigente dellaapprodato in queste ore al. Proprio l’arrivo del portoghese alle Cherries ha fatto sì che venissero riesumate alcune dichiarazioni dello stesso. Quest’ultimo, quandoera in procinto di lasciare la, esternò il suo pensiero affermando che “se decido di andare via e vedo che mi vogliono soloe Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda”. Non certo un attestato di stima verso il club inglese, che però adesso è la nuova casa di. Alla notizia il commento disu Instagram non si è fatto attendere: “Tempo al tempo!”. Poche ma chiarissime parole. (FOTO) SportFace. .