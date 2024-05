Roma - sparatoria per strada | proiettile colpisce una donna

(Di giovedì 23 maggio 2024)– Unadi 75 anni è rimasta ferita questo pomeriggio in unaavvenuta tra via della Riserva Nuova e via Don Primo Mazzolari, nel quartiere Ponte di Nona. La, che si trovava in compagnia di un’amica di 63 anni a bordo di una Smart, è stata improvvisamente avvicinata da un’altra automobile da cui sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini a bordo di una Golf scura hanno aperto il fuoco contro la Smart. Uno dei proiettili ha bucato il portellone posteriore del veicolo, colpendo laalla schiena. La vittima, subito soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stata ricoverata. Gli aggressori sono riusciti a fuggire e al momento hanno fatto perdere le loro tracce. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del gruppo Torri, che hanno collaborato nei rilievi e nella gestione della scena del crimine.

