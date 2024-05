Roma - sgominata la banda delle truffe agli anziani | 17 arresti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 maggio 2024)– A SEGUITO DI INDAGINI DIRETTE DALLA PROCURA DI, CARABINIERI NOTIFICANO ORDINANZA CHE DISPONE CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E AI DOMICILIARI PER 17 PERSONE. IPOTIZZATA L’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (416 C.P.) PER 13 PERSONE CAPEGGIATE DA UNA FAMIGLIA DI NAPOLI DOVE VI ERA LA SEDE OPERATIVA CON LA “CENTRALE TELEFONICA”: DA LÌ PARTIVANO LE CHIAMATE. SCOPERTO ANCHE UN “MANUALE DI ISTRUZIONE” PER COMPIERE LEDalle prime luci dell’alba, su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri del Comando Provinciale di, nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di 17 persone (7 in carcere e 10domiciliari), di cui 13 gravemente indiziate di appartenere a un sodalizio criminale (art.